Польша готовится к восстанию в Беларуси, – Жданов объяснил последние заявления Лукашенко

В Польше на днях заявили, что народное вооруженное восстание в Беларуси фактически необратимо. В то же время белорусский диктатор заявил, что еще "не собирается умирать" и планирует руководить страной в дальнейшем.

Белорусский народ может восстать против режима Лукашенко по примеру России. Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.

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Внутренние процессы в Беларуси продолжаются

Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси впоследствии состоится восстание и призвал Польшу готовиться к этому. Он убежден, что необходимо поддержать операцию, проводимую против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Генерал в отставке поэтому насколько это серьезно сказать трудно. Хотя не исключаю вариант, что в Беларуси могут начаться события. Недаром же Лукашенко на последнем выступлении заявил, что жив-здоров и "умирать не собирается",

– подчеркнул Олег Жданов.

Любопытно, что Лукашенко также сказал, что "с ним еще пострадают". Вероятно, белорусский диктатор и сам понимает, что его пребывание у власти приносит только страдание обществу. Внутренние процессы в Беларуси происходят.

Собственно примером может служить даже Россия. Российский добровольческий корпус 22 мая пересек границы России и объявили о начале "освобождения" страны от путинского режима. Белорусский народ вполне может последовать примеру "братской страны".

На заявления экс-заместителя министра Польши отреагировал Дмитрий Песков. Он заявил, что в случае начала народного восстания против режима Лукашенко Россия пойдет "освобождать" Беларусь.

Олег Жданов о вероятности вооруженного восстания в Беларуси: смотрите видео

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