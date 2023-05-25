Білоруський народ може повстати проти режиму Лукашенка за прикладом Росії. Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.

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Внутрішні процеси в Білорусі тривають

Колишній заступник міністра оборони Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що в Білорусь згодом відбудеться повстання і закликав Польщу готуватись до цього. Він переконаний, що необхідно підтримати операцію, яку проводитимуть проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Генерал у відставці, тому наскільки це серйозно сказати важко. Хоч не виключаю варіант, що в Білорусі може початися події. Недарма ж Лукашенко на останньому виступі заявив, що живий-здоровий і "вмирати не збирається",

– підкреслив Олег Жданов.

Цікаво, що Лукашенко також сказав, що "з ним ще настраждаються". Ймовірно, білоруський диктатор і сам розуміє, що його перебування при владі приносить лише страждання суспільству. Внутрішні процеси в Білорусі відбуваються.

Власне, прикладом може послугувати навіть Росія. Російський добровольчий корпус 22 травня перетнув кордони Росії та оголосили про початок "звільнення" країни від путінського режиму. Білоруський народ цілком може взяти приклад з "братньої країни".

Зверніть увагу! На заяви ексзаступника міністра Польщі відреагував Дмітрій Пєсков. Він заявив, що в разі початку народного повстання проти режиму Лукашенка, Росія піде "визволяти" Білорусь.

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