Возможно ли введение военного положения в России: у Путина дали ответ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что вопрос о введении военного положения в России в ответ на аналогичный шаг Украины является "несерьезным".
Об этом сообщает ТАСС.
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По словам Пескова, в России не думают о введении военного положения.
Я даже не знаю, что вам сказать,
– заявил пресс-секретарь президента РФ.
При этом он утверждает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближением в 2019 году выборами президента Украины.
Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов созвал заседание возглавляемого им ведомства, во время которого обсудили введение военного положения. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.
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Что произошло в Азовском море?
25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.
РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ