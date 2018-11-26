Возможно ли введение военного положения в России: у Путина дали ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что вопрос о введении военного положения в России в ответ на аналогичный шаг Украины является "несерьезным".

Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пескова, в России не думают о введении военного положения.

Я даже не знаю, что вам сказать,

– заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он утверждает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближением в 2019 году выборами президента Украины.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов созвал заседание возглавляемого им ведомства, во время которого обсудили введение военного положения. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

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Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.