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      Возможно ли введение военного положения в России: у Путина дали ответ

      946 Читати новину українською
      У Путина прокомментировали, возможно ли введение военного положения в России
      У Путина прокомментировали, возможно ли введение военного положения в России / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что вопрос о введении военного положения в России в ответ на аналогичный шаг Украины является "несерьезным".

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: В Украине могут объявить военное положение: что это значит

      По словам Пескова, в России не думают о введении военного положения.

      Я даже не знаю, что вам сказать,
      – заявил пресс-секретарь президента РФ.

      При этом он утверждает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближением в 2019 году выборами президента Украины.

      Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов созвал заседание возглавляемого им ведомства, во время которого обсудили введение военного положения. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

      Смотрите видео все, что нужно знать о военном положении

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

       

      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ
      хроніка подій
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      Теги: Военное положение в Украине Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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