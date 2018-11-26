Чи запровадить Росія воєнний стан: у Путіна дали відповідь

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що питання про введення воєнного стану в Росії у відповідь на аналогічний крок України є "несерйозним".

Про це повідомляє ТАСС.

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За словами Пєскова, у Росії не думають про запровадження воєнного стану.

Я навіть не знаю, що вам сказати,

– заявив прес-секретар президента РФ.

При цьому він стверджує, що плани Києва оголосити військовий стан після агресії РФ в Керченській протоці можуть бути продиктовані наближенням в 2019 році виборами президента України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов скликав засідання очолюваного ним відомства, під час якого обговорили запровадження воєнного стану. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада.

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Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.