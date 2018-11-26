14:36
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи запровадить Росія воєнний стан: у Путіна дали відповідь

      2685 Читать новость на русском
      У Путіна прокоментували, чи можливе введення воєнного стану в Росії
      У Путіна прокоментували, чи можливе введення воєнного стану в Росії / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що питання про введення воєнного стану в Росії у відповідь на аналогічний крок України є "несерйозним".

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає

      За словами Пєскова, у Росії не думають про запровадження воєнного стану.

      Я навіть не знаю, що вам сказати,
      – заявив прес-секретар президента РФ.

      При цьому він стверджує, що плани Києва оголосити військовий стан після агресії РФ в Керченській протоці можуть бути продиктовані наближенням в 2019 році виборами президента України.

      Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов скликав засідання очолюваного ним відомства, під час якого обговорили запровадження воєнного стану. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада.

      Дивіться відео про все, що потрібно знати про воєнний стан

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.

       

      РОСІЯ ЗАХОПИЛА УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На Закарпатті невідомий підірвав кафе
       28 лютого 2016 , 14:19
      Головне за день: гинуть військові, терористи готуються до "виборів"
       1 листопада 2014 , 23:56 0
      Головні новини футболу 14 серпня: Динамо пройшло Славію у кваліфікації ЛЧ, Жилмар несподівано покинув ФК Львів
       15 серпня , 07:00
      Зранку у Києві - туман та погана видимість 
       7 листопада , 07:06
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук