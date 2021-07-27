Возможны и другие решения, – у Зеленского про ротации в оборонке

Михаил Подоляк прокомментировал решение президента сменить главнокомандующего ВСУ. Он заявил, что это обязательные преобразования в системе в целом.

Советник главы ОП сказал, что это решение стало продолжением ротаций в Минобороны и СБУ. Об этом Подоляк заявил в комментарии журналистам.

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Подоляк заявил, что смену главнокомандующего ВСУ "не стоит рассматривать как нечто отдельное"

Михаил Подоляк сказал, что решение президента заменить главнокомандующего ВСУ не стоит рассматривать как нечто отдельное, ведь это продолжение ротаций в Минобороны и СБУ.

Он дополнил мысль: "Это, скорее, обязательные преобразования в системе в целом, которые должны уже в ближайшее время привести к очерченным президентом результатам".

Если обновленные результаты не будут достигнуты, возможны и другие решения,

– отметил Подоляк.

На вопрос, планируют ли отставку министра обороны Андрея Тарана, советник главы Офиса Президента сказал, что "пока нет".

Таран также может уйти с должности, – источник из руководства "Слуг народа"

Собеседник издания в руководстве фракции "Слуга народа" подтвердил, что Андрей Таран может лишиться должности министра обороны.

Этот вопрос обсуждается. По Тарану может быть решение после визита президента в США,

– заявил источник в партии.

Кстати, визит Владимира Зеленского в США должен состояться 30 августа. Посетить Вашингтон украинского президента пригласил Джо Байден.

Что этому предшествовало