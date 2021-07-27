Радник глави ОП сказав, що це рішення стало продовженням ротацій у Міноборони та СБУ. Про це Подоляк заявив у коментарі журналістам.

До теми Звільнення Хомчака пов'язане з тим, що Тарана призначав Єрмак, – Бутусов

Подоляк заявив, що зміну головнокомандувача ЗСУ "не варто розглядати як щось окреме"

Михайло Подоляк сказав, що рішення президента замінити головнокомандувача ЗСУ не варто розглядати як щось окреме, адже це продовження ротацій у Міноборони та СБУ.

Він доповнив думку: "це, швидше, обов'язкові перетворення в системі загалом, які мають вже найближчим часом привести до окреслених президентом результатів".

Якщо оновлених результатів не буде досягнуто, можливі й інші рішення,

– зазначив Подоляк.

На запитання, чи планують відставку міністра оборони Андрія Тарана, радник глави Офісу Президента сказав, що "наразі ні".

Таран також може піти з посади, – джерело з керівництва "Слуг народу"

Співрозмовник видання у керівництві фракції "Слуга народу" підтвердив, що Андрій Таран може позбутися посади міністра оборони.

Це питання обговорюється. Щодо Тарана може бути рішення після візиту президента до США,

– заявило джерело у партії.

До речі, візит Володимира Зеленського у США має відбутись 30 серпня. Відвідати Вашингтон українського президента запросив Джо Байден.

Що цьому передувало