Россия готовит провокации на границе: заставит ли это Беларусь вступить в войну

В ГУР Минобороны предупреждали, что Россия может готовить провокацию на украинско-белорусской границе. Нельзя исключать, что оккупанты действительно что-то задумали.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких. По данным СМИ, Россия перебросила в Беларусь группу наемников для теракта под "чужим флагом".

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Цель операции – втянуть Беларусь в войну против Украины. Мол, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов, осталось убедить народ. При этом, как утверждают, Лукашенко знает о запланированном в Беларуси теракте.

Валентин Гладких считает, что на сегодняшний день руководству Беларуси не нужно искать повод для того, чтобы вступить в войну против Украины. Ведь Минск уже давно перешел эту черту.

Удастся ли Лукашенко заставить белорусов к участию в войне

По мнению политолога, вряд ли режим Лукашенко сейчас сможет организовать нечто столь масштабное и серьезное, что поразило бы белорусское общество и убедило бы в необходимости привлечения белорусской армии к войне.

"Я не представляю, что должно произойти (чтобы Беларусь вступила в войну – 24 Канал). Разве что КГБисты должны взрывать дома, как это делают россияне. Я не думаю, что это вызовет большой восторг у белорусов", – сказал Гладких.

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"Беда" на Мачулищах

Гладких напомнил, что Александр Лукашенко пытался манипулировать обществом после взрыва на военном аэродроме в Мачулищах.

Прилетела какая-то беда и испортила российский новейший самолет. А затем белорусские партизаны передали видеоматериалы Службе безопасности Украины, что дает нам определенные основания для предположений, кто за этим стоит,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что авиабаза в Мачулищах – это военный объект, и любые инциденты там на самом деле не представляют никакой угрозы гражданскому населению Беларуси.

"А вот то, что Беларусь предоставляет России свои аэродромы, технические возможности и оружие – все это дает основания для Украины в случае необходимости наносить удары по определенным целям на территории Беларуси", – отметил Гладких.

Над чем следует задуматься белорусам

Политолог отметил, что белорусскому народу следует беспокоиться не о том, что может делать Украина. Белорусам нужно размышлять над тем, что творит режим Лукашенко.

Не создает ли режим Лукашенко своими действиями опасность для белорусов? И не тянет ли он своей деятельностью и авантюрами белорусский народ в пропасть?

– сказал Гладких.

В то же время, он подчеркнул, что ВСУ не представляют никакой угрозы для граждан Беларуси.

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