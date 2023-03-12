Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких. За даними ЗМІ, Росія перекинула до Білорусі групу найманців для теракту під "чужим прапором".

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Мета операції – втягнути Білорусь у війну проти України. Мовляв, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко готовий, залишилося переконати народ. При цьому, як стверджують, Лукашенко знає про запланований у Білорусі теракт.

Валентин Гладких вважає, що на сьогодні керівництву Білорусі не треба шукати підстав для того, аби вступити у війну проти України. Адже Мінськ вже давно перейшов цю межу.

Чи вдасться Лукашенку змусити білорусів до участі у війні

На думку політолога, навряд чи режим Лукашенка зараз зможе організувати щось таке масштабне і серйозне, що б вразило білоруське суспільство і переконало у необхідності залучення білоруської армії до війни.

"Я не уявляю, що має статися (щоб Білорусь вступила у війну – 24 Канал). Хіба що КДБісти мають підривати будинки, як це роблять росіяни. Я не думаю, що це викличе великий захват у білорусів", – сказав Гладких.

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"Лихо" на Мачулищах

Гладких нагадав, що Алєксандр Лукашенко намагався маніпулювати суспільством після вибуху на військовому аеродромі у Мачулищах.

Прилетіло якесь лихо і зіпсувало російський новітній літак. А потім білоруські партизани передали відеоматеріали Службі безпеці України, що дає нам певні підстави для припущень, хто за цим стоїть,

– сказав політолог.

Він наголосив, що авіабаза у Мачулищах – це військовий об'єкт, і будь-які інциденти там насправді не становлять жодної загрози для цивільного населення Білорусі.

"А ось те, що Білорусь надає Росії свої аеродроми, технічні можливості та зброю – все це дає підстави для України у разі необхідності завдавати ударів по певних цілях на території Білорусі", – зазначив Гладких.

Над чим варто замислитися білорусам

Політолог зауважив, що білоруському народу варто перейматися не тим, що може робити Україна. Білорусам треба міркувати над тим, що коїть режим Лукашенка.

Чи режим Лукашенка своїми діями не створює небезпеку для білорусів? І чи він своєю діяльністю та авантюрами не тягне білоруський народ до прірви?

– сказав Гладких.

Водночас він наголосив, що ЗСУ не становлять жодної загрози для громадян Білорусі.

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