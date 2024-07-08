Возможный удар: зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95
8 июля 2024, 07:24Читати новину українською
Россияне подняли в небо самолеты Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет Х-101. Следует остерегаться воздушной атаки со стороны врага.
Воздушные силы утром 8 июля написали, что на аэродроме "Оленья" взлетело 5 бортов соответствующих бомбардировщиков-ракетоносцев. Это Мурманская область.
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Ту-95 взлетели в небо
Около 07:20 по всей Украине прозвучала воздушная тревога из-за возможной атаки со стороны российских захватчиков.
Зафиксирован взлет пяти бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России,
– предупреждают Воздушные силы.
Кроме 5 бортов Ту-95, фиксируют также взлет истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал".
- В ночь на 8 июля российские захватчики также поднимали в небо бомбардировщики Ту-95МС и запускали крылатые ракеты по нашему государству. Под прицелом была, в частности, Житомирщина.
- В то же время неспокойно было в разных восточных и южных регионах из-за "Шахедов". Российские оккупанты запускали дроны по украинским городам – взрывы слышали жители Харькова и Николаева.