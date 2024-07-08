Возможный удар: зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95

Россияне подняли в небо самолеты Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет Х-101. Следует остерегаться воздушной атаки со стороны врага.

Воздушные силы утром 8 июля написали, что на аэродроме "Оленья" взлетело 5 бортов соответствующих бомбардировщиков-ракетоносцев. Это Мурманская область.

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Ту-95 взлетели в небо

Около 07:20 по всей Украине прозвучала воздушная тревога из-за возможной атаки со стороны российских захватчиков.

Зафиксирован взлет пяти бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России,

– предупреждают Воздушные силы.

Около 08:20 мониторинговые паблики отметили, что Ту-95 движутся в южном направлении. Это свидетельствует как и о выходе самолетов на пусковые рубежи, так и об их передислокации на аэродром "Энгельс".

Кроме 5 бортов Ту-95, фиксируют также взлет истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал".