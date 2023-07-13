Их мама была в плену: еще двоих детей вернули домой с оккупированной территории

С временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть двух маленьких украинок. Девочки расстались с родителями еще в первый день полномасштабной войны.

5-летняя и 12-летняя сестренки все это время находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери. Трогательные фото возвращения детей обнародовал омбудсман.

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Семья наконец-то воссоединилась

Уполномоченный по правам человека рассказал, что после обращения мамы девочек офис омбудсмана нарабатывал механизм их возвращения. К счастью, все удалось.

Сейчас семья воссоединилась. Продолжаем работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину,

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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Девочки уже с мамой / Фото офиса омбудсмана

Обратите внимание! По состоянию на утро 13 июля 2023 российские террористы депортировали 19 474 ребенка. Однако это лишь официальные, подтвержденные данные. Домой удалось вернуть только 383 несовершеннолетних.

Как Россия ворует наших детей, депортирует их, пытает и психологически насилует читайте в интервью 24 Канала с Дарьей Герасимчук – советницей-уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.