Путин впервые прокомментировал возвращение командиров "Азовстали" из Турции и стал посмешищем

Россия хотела, чтобы командиры "Азовстали" находились в Турции до завершения полномасштабного вторжения России в Украину. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган давал Москве личные гарантии, но через 10 месяцев он вернул азовцев на родину безо всяких условий и не предупредил об этом Кремль.

Владимир Путин провел в Кремле пресс-конференцию с журналистами страны-агрессорки вечером 29 июля. На ней президента государства-террориста попросили прокомментировать возвращение командиров "Азовстали" из Турции в Украину, передает 24 Канал.

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Что сказал президент России

Кремлевская пропаганда потратила немало средств и времени, чтобы демонизировать "Азов" для россиян. Москва придумывала и распространяла абсурдные фейки об украинских бойцах, а также безосновательно обвиняла их в якобы "нацизме".

Однако эти вбросы сыграли злую шутку с путинским режимом. Ведь после обмена азовцев на пленных оккупантов любители "сильной руки" и "стабильности" начали критиковать власть в России. А когда в Украину вернулись еще и командиры "Азовстали", недовольство среди российских ура-патриотов выросло еще сильнее.

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Российский диктатор долго избегал темы "Азова", но на этот раз внезапно решился ответить на неудобный вопрос.

Мы производили эти обмены. В том числе с азовцами. Меняли их на наших лётчиков. В принципе, когда это в наших интересах – все можно делать, если это нам выгодно,

– сказал Путин.

Конкретного ответа он так и не дал. Диктатор только констатировал, что у него была договоренность с Эрдоганом. После этого тиран отказался дальше говорить и сменил тему.

Договоренности были. Других комментариев не будет,

– подчеркнул он.

У Путина заплетается язык: видео из соцсетей

Как вел себя российский диктатор

Тиран выставил себя посмешищем не только ответом на вопрос, но и поведением. Путин заметно нервничал и совершал странные движения. Поэтому его образ якобы сильного, грозного и хитрого лидера, который так старательно строила кремлевская пропаганда, разваливался на глазах.

За 14 секунд российский диктатор успел поковырять пальцем в носу, поправить микрофон и несколько раз пожать плечами. Его глаза в это время бегали в разные стороны. Также Путин попытался улыбнуться, но вместо этого сделал страшную гримасу.

А когда тиран вспоминал договоренности с Эрдоганом по поводу азовцев, у него начался заплетаться язык. Путин не смог произнести фразу с первой попытки. В это время его голос стал хрипеть.

Российский диктатор странно отвечает на вопросы: видео из соцсетей



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