Российское общество начинает понимать, что его власть теряет контроль над ситуацией в Крыму. Россияне осознали, что оккупация украинского полуострова – камень преткновения, из-за которого они не могут избавиться от многих проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider. По его словам, до России дошло, что все ее аргументы теперь бессильны.

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Крымский вопрос является проблемным

Тимур Олевский сообщил, что в контексте крымского вопроса гораздо важнее, что понимание ситуации пришло к людям, живущим в России.

По его мнению, сейчас Крым для власти – это главное опасение, что народ не примет многих оппозиционных политиков в России, потому что перед ними избиратели с двояким восприятием мира. С одной стороны, они выступают с желанием "приручить" Крым, а с другой четко знают, что полуостров является украинской территорией.

Если Украина вернет Крым военным путем – это с точки зрения российского общества будет закономерная победа, которая не отрицается,

– объяснил он.

По словам оппозиционера, вокруг вопроса Крыма безумную растяжку поставил сам российский диктатор Владимир Путин. Впрочем, военное решение проблемы действительно будет играть на руку будущим лидерам России, которые собираются демонтировать путинский режим.

Олевский подчеркнул, что россиянам не придется снова и снова возвращаться в Крым, замораживая проблему на неопределенный период времени.

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Украина вернет Крым военным путем

Тимур Олевский подчеркнул, что к россиянам постепенно приходит понимание ценой каких жертв и экономических последствий для России происходит борьба за Крым.

В некотором смысле ставится вопрос: "Нужен ли Крым?" – добавил он.

По его мнению, сам факт принятия того, что Крым не останется в России – это уже не сакральная вещь, которую нельзя говорить вслух.

"Заявления украинских военных, подкрепляемых действиями – атака беспилотников на Джанкой, мне кажется, только готовят к этому", – метко подметил оппозиционер.

Олевский отметил, что даже боты, которые пишут ему под статьей о Крыме, не имеют достаточно аргументов, чтобы доказать обратное.

В любом случае, я ожидаю, что военное возвращение Крыма закроет не только эту страницу истории для Украины, но и спасет Россию от бесконечной мины замедленного действия, которую Путин пытался подложить под страну,

– объяснил он.

По его словам, такие действия главы России очень напоминают поведение Иосифа Сталина, заложившего такую же взрывчатку под огромное количество территорий, которая взрывалась еще долго после его смерти и распада Советского Союза.

Олевский убежден, что Крым в дальнейшем будет только отравлять жизнь россиянам.

Однако, на самом деле, стадия принятия ситуации в российском обществе очень важна в том смысле, что Крым возвращается не политическим, а военным путем.

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