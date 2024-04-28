Возвращение украинцев домой из-за границы: в Польше прокомментировали свое вероятное участие

В Польше считают помощь в возвращении военнообязанных украинцев на родину "этически неоднозначным вопросом".

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в вопросе возвращения военнообязанных инициатива должна быть со стороны Украины.

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Неоднозначный вопрос

По словам политика, ему пока неизвестны инициативы украинского правительства после принятия нового закона о мобилизации.

Здесь Украина действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это нравственно неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защищать Родину,

– сказал Сикорский в эфире.

Какие есть варианты

Глава МИД Польши также рассказал, что в декабре прошлого года он впервые в должности министра побывал в Киеве. Тогда, по его словам, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.

А именно, что они (власть Украины,– 24 Канал) будут иметь справку для своих граждан о том, что у кого-то есть урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжались социальные выплаты,

– объяснил Сикорский.

Ранее глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь нашему государству вернуть мужчин призывного возраста. Однако ни одного официального обращения Киева в Польшу по этому поводу, как выяснилось, не было.

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