Манипуляция и давление на Украину, – Юсов о якобы отказе Киева забирать тела павших воинов
- Украина работает над возвращением 6 000 тел павших защитников.
- Заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов опроверг заявления России, что якобы Украина отказывается забирать тела воинов, и назвал их манипуляциями и давлением.
Украина работает над тем, чтобы вернуть 6 000 тел павших защитников. Между тем российские пропагандисты разгоняют информацию, что наше государство якобы отказывается это делать.
Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире телемарафона отреагировал на очередную ложь России, сообщает 24 Канал.
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Россия давит и манипулирует относительно обменов
Юсов отметил, что есть официальные заявления Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, генерала Буданова, а также министра обороны Умерова.
"Украина борется за возвращение каждого и каждой. В том числе за возвращение наших павших защитников", – подчеркнул он.
Еще на прошлой неделе Россия получила всю необходимую информацию о продолжении проведения репатриационных мероприятий.
На этой неделе они должны начаться. А все остальное – это манипуляция и давление на Украину, на украинскую переговорную группу, давление на украинское общество. И как мы видим, давление, которое не работает,
– отметил заместитель председателя Коордштаба.
Речь идет о новом обмене военнопленными, первый этап которого провели 9 июня.
Юсов отметил, что Украина четко придерживается договоренностей в Стамбуле и стремится к обмену всех на всех.