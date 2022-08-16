Украина вернула тела еще 19 своих павших защитников

Украина продолжает возвращать тела своих воинов, отдавших жизнь в борьбе с российским агрессором. В рамках очередной передачи тел было возвращено 19 павших героев.

Возвращение тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции

В Минреинтеграции Украины сообщили, что операция по возвращению тел погибших воинов проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Украина возвращает тела павших воинов

Украинские власти возвращаются телам украинских воинов, которые отдали свои жизни за Украину и оказались в руках оккупантов. 9 августа Украине удалось вернуть 17 тел павших защитников.

10 августа сообщалось, что Украина получила еще 16 тел защитников из "Азовстали" в Мариуполе. Тела погибших защитников доставили в Киев, где их встретили правоохранители и профильные службы.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Костенко в середине июля информировал, что Украине за время войны удалось вернуть более 400 тел военных .

Он также рассказал, что возвращающие по обмену тела погибших попадают в 1 из 3 моргов – в Киев, Днепр или Харьков. Также планируется открыть морг в Запорожье.

Кроме того, уполномоченный сообщал, что пропавшими без вести в Украине считают 7200 военнослужащих .

В то же время Россия отказывается передать Украине тела погибших воинов после теракта в Оленовке . Также Россия не допускает к телам воинов международные организации. россияне готовы передать Украине тела воинов только после того, как проведут собственное "расследование" теракта в колонии Еленовки.

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