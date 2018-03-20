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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Возвращение уголовного "Профессора": полиция второй раз задержала "вора в законе"

178 Читати новину українською
"Профессор" / Официальный сайт Национальной полиции

В сентябре 2017 года полиция Киева выдворила за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу "Профессор" с запретом въезда на территорию государства в течение трех лет. Однако не прошло и года, а нарушитель вернулся в столицу с новыми планами: на этот раз больше внимания хотел уделить автомобильным ворам.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Полиция Киева получила информацию о том, что вор снова находится на территории Украины. На тот момент правоохранители уже знал, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был "коронован" в 2013 году в одной из южных стран.

"Профессора" больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи,
– отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Впоследствии полиция установила, что в Украине "Профессор" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире.

Смотрите видео задержания "Профессора"

Напомним, в сентябре 2017 года работники столичного уголовного розыска уже задерживали уроженца Грузии и принудительно выдворили его в Турцию. Когда оперативники привели мужчину в аэропорт, тот радостно улыбался. Не прошло и года, и "Профессор" вернулся в Украину, незаконно пересекая границу.

Теги: Полиция Криминальные новости Новости Киева Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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