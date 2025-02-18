Впервые украинские войска поразили северокорейскую САУ "Коксан"

Впервые во время российско-украинской войны была поражена северокорейская САУ "Коксан". Так, эту самоходную артиллерийскую установку поразили украинские военные в Луганской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там соответствующую информацию обнародовали во вторник, 18 февраля.

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Поражена северокорейская самоходная артиллерийская установка "Коксан"

Впервые за время российско-украинской войны поражена северокорейская САУ "Коксан".

На Луганщине бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм САУ М-1978 "Коксан",

– говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 километра, а активно-реактивным – 54-60 километров. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков/подносчиков).

По данным ОСУВ, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года. Первое боевое применение зафиксировано еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Поражена северокорейская САУ "Коксан": смотрите видео

Добавим, что как уточнил Общественное Донбасс по телефону 18 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, солдаты КНДР в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" замечены не были.

"Однако это первый случай, когда наши Силы беспилотных систем, а в частности бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis обнаружили и поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку Koksan на Луганщине", – рассказал Назар Волошин.

Он отметил, "как она появилась на Луганщине у захватнической армии и на территории Украины остается только догадываться".

"Хотя в отрытых источниках была информация, что КНДР передавала России свои самоходные артиллерийские установки "Коксан", – добавил он.

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Напомним, что недавно стало известно, что украинские защитники на Курщине остановили штурм элитной российской 155 бригады. На штурм бросили более десятка танков и около роты российских солдат, но враг понес потери.

Что самое интересное, на штурм российские морпехи пошли с красными флагами "победы".