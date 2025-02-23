Впервые высшее руководство России осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, – Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов, что накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения высшее руководство врага осознало свою ошибку. Россияне действовали на основе ложных данных.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Как провалилась российская разведка в 2022 году

По словам Буданова, россияне признали, что в 2022 году базировались на абсолютно ложных данных.

Это полный провал их специальных разведывательных служб, которые базировались на данных агентуры, которая работала здесь, в Украине. По факту, просто списывались огромные средства на это. Основываясь на абсолютно ложных данных их аналитики делали ненормальные выводы,

– отмечает глава разведки.

Россия, начиная "специальную военную операцию", мечтала за трое суток зайти в Киев, а на десятые сутки подавить все очаги сопротивления, если такие вообще были бы. В конце концов это переросло в полномасштабную войну.

Кирилл Буданов добавил, что Россия не отказывается от своей стратегической цели – речь идет о полном захвате Украины. Продвижение у врага есть, однако темы совсем не те, которые он ставил целью. Сейчас война идет контролируемо.

К слову, глава СБУ Василий Малюк на форуме рассказал, что после неудачного покушения на Буданова враг готовил теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве одной французской фирмы. В час пик там должны были сработать взрывчатка, но СБУ удалось предотвратить трагедию.