Впервые заработал жизненно необходимый коридор, – Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

С оцепленного завода "Азовсталь" в Мариуполе начали вывозить гражданских людей. Этот коридор является жизненно необходимым.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такое событие произошло впервые с начала вторжения. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства 1 мая.

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Работали над этим каждый день

Он сказал, что не было ни дня, когда власти не пытались найти решение для спасения людей. Следует заметить, что они почти два месяца были вынуждены прятаться в укрытиях этого предприятия.

Впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории, – сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского за 1 мая: смотрите видео

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