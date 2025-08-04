В ночь на 4 августа Россия атаковала Украину 162 БпЛА и ракетой "Кинжал". В Воздушных силах отчитались о результатах работы ПВО.

Этой ночью работа ПВО была блестящая, только 1 БпЛА смог достичь цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Какие результаты работы ПВО 4 августа?

Ночью 4 августа российские войска атаковали Украину 162 дронами "Шахед" и имитаторами с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма. Также враг применил 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал".

По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны,

– отметили в ВС.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано 1 попадание БпЛА и падение обломков на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.