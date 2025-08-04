Цієї ночі робота ППО була блискуча, лише 1 БпЛА зміг досягти цілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Які результати роботи ППО 4 серпня?

Вночі 4 серпня російські війська атакували Україну 162 дронами "Шахед" та імітаторами з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму. Також ворог застосував 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал".

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– зазначили у ПС.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано 1 влучання БпЛА та падіння уламків на 9 локаціях на Одещині та Київщині.