Враг атаковал Днепропетровщину: убил 18-летнего парня, пострадала 2-летняя девочка
Источник:Сергей Лысак
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате очередной вражеской атаки погиб 18-летний парень.
Медикам не удалось спасти юношу. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Россияне убили парня
Лысак рассказал о последствиях очередного вражеского обстрела.
Ублюдки. Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранение из-за вражеского удара по Межевской общине на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли,
– написал председатель ОВА.
Еще четыре человека пострадали. Среди них – ребенок.
"Девочке всего 2 года! Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно. Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 квадратных метров", – подытожил Лысак.
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Накануне россияне нанесли ракетный удар по Днепру: коротко
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 15 августа сообщил, что во время утренней массированной атаки защитники неба сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555.
- В Воздушных Силах ВСУ отметили, что также зафиксировали 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
- В результате ракетного удара по Днепру повреждения получили две школы. В школе №34 взрывная волна разбила несколько окон, а в УВК №120 разбились два окна.
- Также возник пожар, охвативший более 800 квадратных метров. Россияне атаковали важный спортивный объект Днепра, который принимал всеукраинские соревнования, а также предприятие.
- Первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов рассказал, что в результате атаки три человека получили ранения. Очевидцы ракетного террора рассказали, что очнулись от взрывов в 4:20. Люди признавались, что им было очень страшно из-за сильных взрывов.