Враг атаковал Днепропетровщину: убил 18-летнего парня, пострадала 2-летняя девочка

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате очередной вражеской атаки погиб 18-летний парень.

Медикам не удалось спасти юношу. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Россияне убили парня

Лысак рассказал о последствиях очередного вражеского обстрела.

Ублюдки. Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранение из-за вражеского удара по Межевской общине на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли,

– написал председатель ОВА.

Еще четыре человека пострадали. Среди них – ребенок.

"Девочке всего 2 года! Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно. Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 квадратных метров", – подытожил Лысак.

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