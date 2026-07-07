Враг атаковал Кривой Рог: дрон поразил объект гражданской инфраструктуры, возник пожар

Россия продолжает терроризировать Украину ударными дронами. В Кривом Роге в Днепропетровской области продолжается пожар, вызванный попаданием реактивного "Шахеда".

Об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.

Смотрите также : Россия снова терроризирует "Шахедами": где существует угроза

Что известно об ударе по Кривому Рогу?

В городе произошло попадание вражеского БПЛА в объект гражданской инфраструктуры. Вражеский "Шахед", нанесший удар, был реактивным.

Продолжается тушение пожара на большой площади. Риск переброса огня на соседние здания удалось предотвратить. На данный момент пострадавших нет, но окончательные выводы будут сделаны после ликвидации последствий.

Россия терроризирует украинские города

В понедельник, 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву. В ГСЧС сообщили, что количество погибших в результате атаки врага на столицу возросло до 19.

В Харькове утром 6 июля было зафиксировано попадание российского ударного беспилотника. Дрон атаковал АЗС в Киевском районе.