Враг атаковал Кривой Рог: силы ПВО сбили ракету
Источник:Сергей Лысак
В Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Впоследствии жители Кривого Рога услышали звуки взрывов.
В субботу вечером, 9 декабря, в Кривом Роге было громко. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объяснил это работой защитников нашего неба.
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Россия в очередной раз терроризировала Днепропетровщину
Глава Днепропетровской ОВА сообщил об уничтожении вражеской цели нашей ПВО.
Вечером громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету. Спасибо!
– написал Лысак в своих соцсетях.
Ещё он заявил, что в эту субботу Россия также атаковала Никополь. Днем 9 декабря российские захватчики ударили по городу двумя ударными беспилотниками.
В результате атаки дронами-камикадзе были повреждены инфраструктурный объект, пятиэтажка и складское здание. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших тоже нет.
Россия часто атакует Днепропетровщину
- Недавно Россия снова начала бить крылатыми ракетами по Украине. Так, под ракетным ударом врага оказался Павлоград. К сожалению, 1 человек погиб, еще 8 пострадали.
- Не так давно страна-агрессор выпустила ракету X-59 в направлении Днепра. К счастью, наша ПВО сбила цель в пригороде областного центра.
- Россия в начале декабря обстреляла Днепропетровскую область баллистическими ракетами. Сергей Лысак сообщал об отсутствии погибших и пострадавших.