Враг атаковал Кривой Рог: силы ПВО сбили ракету

В Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Впоследствии жители Кривого Рога услышали звуки взрывов.

В субботу вечером, 9 декабря, в Кривом Роге было громко. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объяснил это работой защитников нашего неба.

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Россия в очередной раз терроризировала Днепропетровщину

Глава Днепропетровской ОВА сообщил об уничтожении вражеской цели нашей ПВО.

Вечером громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету. Спасибо!

– написал Лысак в своих соцсетях.

Ещё он заявил, что в эту субботу Россия также атаковала Никополь. Днем 9 декабря российские захватчики ударили по городу двумя ударными беспилотниками.

Последствия российской атаки в Никополе / Фото Сергея Лысака

В результате атаки дронами-камикадзе были повреждены инфраструктурный объект, пятиэтажка и складское здание. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших тоже нет.

Оккупанты атаковали город дронами типа "Шахед" / Фото Сергея Лысака

Россия часто атакует Днепропетровщину

Недавно Россия снова начала бить крылатыми ракетами по Украине. Так, под ракетным ударом врага оказался Павлоград. К сожалению, 1 человек погиб, еще 8 пострадали.

Не так давно страна-агрессор выпустила ракету X-59 в направлении Днепра. К счастью, наша ПВО сбила цель в пригороде областного центра.

Россия в начале декабря обстреляла Днепропетровскую область баллистическими ракетами. Сергей Лысак сообщал об отсутствии погибших и пострадавших.

, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили около 17:49. Также тогда "покраснели" Херсонская и Запорожская, а впоследствии и Кировоградская области. Мониторинговые каналы писали в 18:04 о движении российской ракеты Х-59 и предупреждали жителей Криворожского района об опасности. Уже в 18:05 в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в Кривом Роге.