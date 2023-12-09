У суботу ввечері, 9 грудня, у Кривому Розі було гучно. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пояснив це роботою захисників нашого неба.

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Росія вкотре тероризувала Дніпропетровщину

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про знищення ворожої цілі нашою ППО.

Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую!

– написав Лисак у своїх соцмережах.

Ще він заявив, що цієї суботи Росія також атакувала Нікополь. Вдень 9 грудня російські загарбники вдарили по місту двома ударними безпілотниками.

Наслідки російської атаки у Нікополі / Фото Сергія Лисака

Внаслідок атаки дронами-камікадзе було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, п'ятиповерхівку та складську будівлю. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждалих теж немає.

Окупанти атакували місто дронами типу "Шахед" / Фото Сергія Лисака

До слова, повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили близько 17:49. Також тоді "почервоніли" Херсонська та Запорізька, а згодом і Кіровоградська області. Моніторингові канали писали о 18:04 про рух російської ракети Х-59 та попереджали жителів Криворізького району про небезпеку. Вже о 18:05 в соцмережах з'явилися повідомлення про звуки вибухів у Кривому Розі.

Росія часто атакує Дніпропетровщину