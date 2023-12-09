У суботу ввечері, 9 грудня, у Кривому Розі було гучно. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пояснив це роботою захисників нашого неба.
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Росія вкотре тероризувала Дніпропетровщину
Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про знищення ворожої цілі нашою ППО.
Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую!
– написав Лисак у своїх соцмережах.
Ще він заявив, що цієї суботи Росія також атакувала Нікополь. Вдень 9 грудня російські загарбники вдарили по місту двома ударними безпілотниками.
Наслідки російської атаки у Нікополі / Фото Сергія Лисака
Внаслідок атаки дронами-камікадзе було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, п'ятиповерхівку та складську будівлю. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждалих теж немає.
Окупанти атакували місто дронами типу "Шахед" / Фото Сергія Лисака
Росія часто атакує Дніпропетровщину
- Нещодавно Росія знову почала бити крилатими ракетами по Україні. Так, під ракетним ударом ворога опинився Павлоград. На жаль, 1 людина загинула, ще 8 постраждали.
- Не так давно країна-агресорка випустила ракету X-59 у напрямку Дніпра. На щастя, наша ППО збила ціль у передмісті обласного центру.
- Росія на початку грудня обстріляла Дніпропетровську область балістичними ракетами. Сергій Лисак повідомляв про відсутність загиблих та постраждалих.