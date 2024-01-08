Враг атаковал Новомосковск на Днепропетровщине: много разрушений, десятки пострадавших

Россия на рассвете 8 января массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Под ударом оказался и Новомосковск в Днепропетровской области.

Утром в Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов. Известно, что враг атаковал область баллистическими ракетами, а также "Кинжалом".

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Какие последствия ракетной атаки в Новомосковске

После ракетного удара в Новомосковске возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Сергей Лысак добавил, что в результате атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, известно о 24 пострадавших, среди которых пятеро детей:

мальчик 4 года,

мальчик 8 лет,

девочка 11 лет,

девочка 16 лет,

девочка 17 лет.

Состояние пострадавших оценивается как среднее. Всех раненых в результате ракетной атаки госпитализировали.

В Кривом Роге повреждены ТЦ и десятки домов

В ОВА также сообщили, что под ударом оказался и Кривой Рог. Там повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, под вражеской атакой также оказалась Лозовацкая община Криворожского района. Там оккупанты разрушили частный дом. К сожалению, во время атаки погибла 62-летняя женщина.

Последствия российской атаки по Днепропетровской области / Фото Сергей Лысак

Массированная атака 8 января: главное