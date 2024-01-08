Враг атаковал Новомосковск на Днепропетровщине: много разрушений, десятки пострадавших
Россия на рассвете 8 января массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Под ударом оказался и Новомосковск в Днепропетровской области.
Утром в Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов. Известно, что враг атаковал область баллистическими ракетами, а также "Кинжалом".
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Какие последствия ракетной атаки в Новомосковске
После ракетного удара в Новомосковске возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Сергей Лысак добавил, что в результате атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, известно о 24 пострадавших, среди которых пятеро детей:
- мальчик 4 года,
- мальчик 8 лет,
- девочка 11 лет,
- девочка 16 лет,
- девочка 17 лет.
Состояние пострадавших оценивается как среднее. Всех раненых в результате ракетной атаки госпитализировали.
В Кривом Роге повреждены ТЦ и десятки домов
В ОВА также сообщили, что под ударом оказался и Кривой Рог. Там повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, под вражеской атакой также оказалась Лозовацкая община Криворожского района. Там оккупанты разрушили частный дом. К сожалению, во время атаки погибла 62-летняя женщина.
Последствия российской атаки по Днепропетровской области / Фото Сергей Лысак
Массированная атака 8 января: главное
- Россия на рассвете 8 января массированно атаковала Украину разными типами ракет. Так, в Воздушных силах сообщали о взлете бортов Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Также был зафиксирован взлет Ту-22м3, МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов". Россияне также использовали и баллистические ракеты, которые запускали с территории временно оккупированного Крыма.
- Взрывы раздавались в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой областях. Кроме того, враг направил "Кинжалы" на Киевскую область.
- Известно, что в Харьковской области враг атаковал промышленные объекты, учебное заведение и частный дом. В частности, одна из ракет попала в дом в городе Змиев Чугуевского района. Под завалами оказались люди. Спасатели уже деблокировали двух пострадавших мужчин 90 и 60 лет, однако поиски одной женщины продолжаются. В Харькове также пострадала женщина 53 лет – она получила легкие ранения.
- В Запорожье также раздалась серия мощных взрывов, под ударом оказались жилые районы. Сейчас известно о 4 пострадавших.
- Большинство крылатых ракет враг направил в Хмельницкую область. Там сообщали по меньшей мере о шести взрывах.