В Умани прогремел взрыв: враг атаковал ракетой
В пятницу, 26 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Украину. Под вражеским ударом оказались Умань, что в Черкасской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Киеве?
Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 11:12. После этого Воздушные силы ВСУ написали, что в регионе зафиксировали вражескую воздушную цель, двигающуюся в направлении Умани.
Курс на населенный пункт Монастырище на Черкащине,
– говорится в сообщении ПС.
Уже около 11:32 жители Умани услышали взрыв. Буквально через несколько минут в области объявили отбой воздушной тревоги.
По состоянию на момент публикации местные власти Черкащины не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.
Россияне продолжают атаки: последние новости
В ночь на 26 декабря оккупанты обстреливали Одесщину. В результате атаки есть новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.
В Киевской области вечером 25 декабря также прогремели взрывы. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, по которым работали силы ПВО.
В тот же день враг атаковал критическую инфраструктуру в Волынской области. Речь идет об объекте Львовской железной дороги в Ковеле, в том числе грузовом вагоне и локомотиве.