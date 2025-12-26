Укр Рус
24 Канал Главные новости В Умани прогремел взрыв: враг атаковал ракетой
26 декабря, 11:37
2

В Умани прогремел взрыв: враг атаковал ракетой

Полина Буянова

В пятницу, 26 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Украину. Под вражеским ударом оказались Умань, что в Черкасской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Воздушная тревога добралась до западных областей: россияне атакуют Украину "Шахедами" 

Что известно о взрыве в Киеве? 

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 11:12. После этого Воздушные силы ВСУ написали, что в регионе зафиксировали вражескую воздушную цель, двигающуюся в направлении Умани. 

Курс на населенный пункт Монастырище на Черкащине, 
– говорится в сообщении ПС. 

Уже около 11:32 жители Умани услышали взрыв. Буквально через несколько минут в области объявили отбой воздушной тревоги. 

По состоянию на момент публикации местные власти Черкащины не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.

Россияне продолжают атаки: последние новости 

  • В ночь на 26 декабря оккупанты обстреливали Одесщину. В результате атаки есть новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника. 
     

  • В Киевской области вечером 25 декабря также прогремели взрывы. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, по которым работали силы ПВО. 
     

  • В тот же день враг атаковал критическую инфраструктуру в Волынской области. Речь идет об объекте Львовской железной дороги в Ковеле, в том числе грузовом вагоне и локомотиве.