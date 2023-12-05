Враг атаковал тремя дронами объект инфраструктуры во Львовской области: возник пожар и есть разрушение

Российские оккупанты в ночь на 5 декабря атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед" Львовскую область. Враги попали по объекту инфраструктуры.

Голова Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что атака произошла ориентировочно в 4 часа утра 5 декабря. Воздушная тревога в регионе звучала ориентировочно с 02:43 до 04:58 5 декабря.

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Что известно об атаке на Львовщину

Максим Козицкий написал, что российские оккупанты ориентировочно в 4 часа утра 5 декабря атаковали объект инфраструктуры во Львовской области тремя беспилотниками.

В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения,

– заявил глава областной военной администрации.

Максим Козицкий также рассказал утром 5 декабря, что:

обошлось без жертв и пострадавших;

нет повреждений систем жизнеобеспечения региона.

Кстати, Воздушные силы ВСУ ночью информировали, что две группы вражеских дронов ориентировочно в 3 ночи вошли через Тернопольский район во Львовскую область. Далее во Львовской ОВА сообщали, что вражеские дроны двигались в направлении Бродов и часто меняли курс. В частности:

в 3:03 – была опасность для Золочева;

в 3:10 – для Перемышлян;

в 3:20 – один "Шахед" двигался по курсу Новые Стрелища – Ходоров, второй – в направлении Перемышлян;

в 3:30 – опасность была для Меденич и Нового Раздола;

в 3:43 – для Рудно – Львов и Комарно;

в 3:58 – для Стрыя;

в 4:15 – для Самбора.

Что известно об атаке россиян "Шахедами" и ракетами