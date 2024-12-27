Враг атаковал Украину 2 ракетами и 24 БПЛА: сколько сбили и в каких областях

Россияне запускали по Украине дроны и ракеты. Атака началась еще вечером 26 декабря. Также враг использовал беспилотники-имитаторы.

Ночью сообщали, что взрывы раздавались в Киевской области. Вечером было громко в Сумах и Харькове. А также в Запорожье, где враг ударил по промышленной инфраструктуре области.

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Враг запускал "Шахеды" и беспилотники других типов с трех направлений. Это Орел, Брянск и Миллерово. В целом дронов было 24.

А вот из Воронежской и Курской областей били двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– написали в ВС.

На 9 утра 27 декабря подтвердили сбитие 13 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов других типов. Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. К счастью, негативных последствий это не имело.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.