Враг атаковал Украину более 140 дронами: какое количество удалось сбить ПВО

Российская армия в ночь на 20 января применила для атаки по Украине 141 беспилотник типа "Шахед". По вражеским дронам отработала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько "Шахедов" удалось сбить ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 20 января 2025 года (с 19.00 19 января) противник атаковал Украину 141 ударным БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений из страны-агрессора:

Миллерово;

Орел;

Брянск;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 93-х ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях,

– отметили военные.



93 "Шахеды" удалось сбить ночью 20 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время военные отметили, что 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Два из них – улетели на территорию России.