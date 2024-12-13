Враг атакует Киевскую область ракетами: в регионе работает ПВО

Российская армия утром 13 декабря атаковала Киевскую область ракетами. В регионе по вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. До этого в области была дронная опасность.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Воздушные силы около 07:30 сообщили, что российские ракеты находятся на Черниговщине и летят курсом в Киевскую область.

Через одиннадцать минут военные написали, что ракеты из Черкасской области летят курсом в Киевскую область. Повышенная опасность была для жителей города Белая Церковь.

О работе ПВО стало известно около 8 часов.

Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работают силы ПВО,

– написали в Киевской ОВА.

Впоследствии Воздушные силы написали, что ракеты из Киевской области изменили курс на Винницкую.

К слову, в Киевской области ПВО работала по вражеским целям и вечером 12 декабря. Тогда в регион залетали вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".

В 09:20 в Киевской области прогремели новые взрывы, о чем сообщила корреспондентка 24 Канала. Воздушные силы предупреждали, что вражеские ракеты летели в направлении Белой Церкви.

В конце концов ракеты с Киевской на границе Житомирской и Винницкой области продолжили движение в западном направлении.

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