Новая "азбука" для детей шокирует: россияне откровенно издеваются над жителями оккупированных территорий
Ситуация на оккупированных территориях Запорожской области довольно сложная. Россияне откровенно издеваются над украинцами, заставляя детей учить азбуку "азбука Запорожья" с российской пропагандой и обвиняя подростков в "первых шагах к терроризму".
Также враг пытается отловить людей, которые якобы передают информацию ВСУ о российской армии. Из-за этого, в частности, оккупационная власть осудила 44-летнюю жительницу захваченного Токмака Ольгу Чернявскую. Подробнее о ситуации на оккупированных территориях рассказал 24 Каналу корреспондент из Запорожья.
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Об "азбуке Запорожья"
На оккупированных территориях россияне напечатали для детей так называемую азбуку "азбуку Запорожья". Раздавали ее в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Она якобы должна "познакомить детей с историями и традициями родного края – России".
Что это за традиции – известно только самому разработчику Владимиру Рогову, госизменнику и представителю оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области. В азбуке на каждую из букв создано стихотворение с пророссийскими мотивами. Впервые такая пропагандистская азбука появилась в Энергодаре год назад, а теперь распространяется другими городами.
Оккупационные власти привезли детям азбуку "азбука Запорожья" / скриншот с видео
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О терроре против мирных жителей
По информации корреспондента, оккупационный Запорожский областной суд вынес приговор 44-летней жительнице захваченного Токмака Ольге Чернявской. Она, якобы, собирала и передавала своему сыну, служащему в ВСУ, сведения о геолокации с российскими войсками. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы.
О суде над подростками
Россияне сообщили, что разоблачили группу подростков, которые якобы собирались совершать террористические акты в Мелитополе. По их словам, они, мол, "должны были убить сотрудника правоохранительных органов, взорвать активистку общественного движения, пустить под откос поезд и взорвать кафе с российскими военными".
Это просто триллер какой-то для подростков,
– подчеркнул корреспондент.
Оккупанты пишут, что они "занимались преступной деятельностью с марта по сентябрь 2023 года". И сейчас их будут судить за "первые шаги в сторону терроризма".
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Также у россиян есть статья 2053, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за "прохождение обучения террористической деятельности, получение знаний и практических навыков".
То есть те милитаристские игры с разборкой автоматов со стрельбой, которые они устраивают для наших детей и подростков на оккупированных территориях, они, я так понимаю, также подпадают под эту статью,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
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С дошкольного возраста продвигают пропаганду
Накануне россияне отмечали так называемый "день конституции России". По этому поводу устроили в детском саду №1 "Лисичка" оккупированного города Пологи мероприятие.
Рассказывали воспитанникам подготовительной и старшей группы о законах, которых россияне сами же не соблюдают, а также о государственной символике – флаг и герб. Раздали детям триколор в руки и сформировали для фоторепортажа "кружок любителей путинской конституции".
"Похоже, скоро начнут ходить по роддомам и рассказывать о своей конституции, чтобы ни у кого не было шанса обойти эти "важные знания", – констатировал корреспондент.
Россияне сформировали "кружок любителей путинской конституции" / скриншот из видео