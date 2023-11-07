В оккупированной Херсонской области россияне минируют критическую инфраструктуру, – ГУР
Источник:ГУР
Враг прибегает к настоящему террору на оккупированных территориях. В ГУР рассказали, что оккупанты делают в Херсонской области.
Россия снова прибегает к циничным методам ведения полномасштабной войны против Украины. На оккупированной территории Херсонской области они минируют критическую инфраструктуру.
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Враг хочет уничтожить инфраструктуру
В ГУР рассказали, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.
Такие действия свидетельствуют о намерении уничтожить критическую инфраструктуру. Вероятно, таким образом захватчики готовятся к необходимости отступать из оккупированной Херсонской области.
Ситуация в Херсонской области
- Российские военные терроризируют Херсонскую область, обстреливая регион из различного вооружения. Оккупационные силы 6 ноября установили новый печальный рекорд по количеству авиаударов по Херсонской области. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российские военные выпустили по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб. По его словам, это самое большое количество за все время.
- Также 2 ноября оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Из-за этого у некоторых пользователей были перебои с электроснабжением.
- В течение суток 5 ноября захватчики применили 640 снарядов по правобережной части Херсонской области и 58 по городу Херсон. Во время вечернего обстрела повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушено перекрытие в квартире. Около 3 ночи оккупанты снова обстреляли Херсон, повредив 2 частных дома.