Враг на Юге применил химические боеприпасы, – Тарновский
Российские оккупанты применили в Украине химические боеприпасы. Соответствующие снаряды оккупационные войска России применили на Юге Украины.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что россияне применили химические снаряды в районе Новоданиловки.
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Оккупанты, вероятно, использовали хлорпикрин
По его информации, враг совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество. Вероятно, говорится о хлорпикрине.
Тарнавский сообщил, что в результате этого обстрела люди не пострадали.
"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы", – подчеркнул Тарнавский и добавил, что россияне пытаются делать все, чтобы остановить движение украинских войск, "но у них не получится".
Что такое хлорпикринОн может вызвать ряд серьезных симптомов и повреждений, таких как раздражение дыхательных путей, воспаление глаз или даже смертельный исход при больших концентрациях. Использование хлорпикрина в боевых условиях было запрещено многочисленными международными договорами и конвенциями, в частности Женевской конвенцией. В связи со своей смертельной природой и запретами на использование, хлорпикрин был изъят из боевого применения в большинстве стран.
Оккупанты уже применяли химическое оружие в Украине: что известно
- В марте 2023 года спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что враг чаще начинает применять запрещенное оружие, в том числе на Юге.
- Оккупанты применяют на разных направлениях все тот же хлорпикрин. Для атак россияне используют БПЛА, к которым прикреплена граната К-51.
- Алексей Дмитрашковский информировал, что если такая граната попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы.
- В декабре 2022 года ВМС Украины также сообщали, что Россия использует аэрозольные гранаты "К-51".
- Второй случай применения ручных слезоточивых газовых гранат К-51 был зафиксирован в октября 2022 года. Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотник, несший гранату К-51 с сильно раздражающим веществом.
- В сентябре 2022 года российские военные на Юге сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом. Оккупанты атаковали наших защитников с помощью беспилотника. Тогда тоже говорилось о хлорпикриновой гранате К-51.
- В результате атаки потерь и критических состояний среди украинских военных нет. К счастью, боевые медики сработали четко.