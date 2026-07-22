Дрон попал в жилой дом в Одессе: есть раненые

Оккупанты днем ​​обстреляли Одессу. К сожалению, есть разрушение жилищного сектора и пострадавшие.

В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в ОВА.

Какие последствия удара по Одессе?

По предварительным данным, два человека пострадали – 82-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, вызвав разрушение. Также повреждена территория СТО.

Напомним, что около 12:13 в Одесском районе была объявлена ​​воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждали об угрозе российских дронов. Около 12:29 в Одессе раздался взрыв.

Одесщина сегодня уже подверглась вражеской атаке. В одном из населенных пунктов дрон попал в двухэтажный малоквартирный дом. Там погибла 61-летняя женщина.

В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома.

Кроме того, было повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод.

К слову, под ударом россиян оказался Чернигов. Там беспилотник оккупантов попал в предприятие. Один человек получил ранения. В результате атаки без света остались более 100 тысяч абонентов в Чернигове, Черниговском и Корюковском районах.

Тем временем в Киевской области в результате российских ударов пострадали 5 человек. Среди них – трое детей. оккупанты попали в жилой дом в селе Чайки Бучанского района.