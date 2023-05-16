Враг ночью атаковал Николаевщину ракетами "Калибр": сколько удалось сбить

Россия атаковала Николаевскую область ракетами в ночь на 16 мая. Оккупанты выпустили по региону крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили вражеские ракеты. По данным главы Николаевской ОВА, ракеты враги выпускали из Черного моря.

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Что известно об атаке россиян на Николаевщину

Сегодня (16 мая – 24 Канал) ночью, с 15 на 16 мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря,

– рассказал Виталий Ким.

По его словам, Россия также атаковала область накануне, 15 мая. Оккупанты ориентировочно в 17:05 нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

К счастью, люди не пострадали, постройки не повреждены.

Россия атаковала Киевщину