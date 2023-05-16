Враг ночью атаковал Николаевщину ракетами "Калибр": сколько удалось сбить

16 мая 2023, 07:56
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Виталий Ким

Россия атаковала Николаевскую область ракетами в ночь на 16 мая. Оккупанты выпустили по региону крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили вражеские ракеты. По данным главы Николаевской ОВА, ракеты враги выпускали из Черного моря.

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Что известно об атаке россиян на Николаевщину

Сегодня (16 мая – 24 Канал) ночью, с 15 на 16 мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря,
– рассказал Виталий Ким.

По его словам, Россия также атаковала область накануне, 15 мая. Оккупанты ориентировочно в 17:05 нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

К счастью, люди не пострадали, постройки не повреждены.

Россия атаковала Киевщину

  • Ночью против 16 мая Кремль атаковал Киев и область. Сирены прозвучали ориентировочно в 2:24 в Киеве, через минуту – в Киевской области.
  • Взрывы в Киевской области раздались уже в 2:52 16 мая. Через две минуты – в Киеве. По данным КМВА, работала ПВО. Ориентировочно в 4:04 раздался отбой воздушной тревоги.
  • Уже в 4:23 в Киевской области и в столице снова услышали сирены. Враг начал атаковать дронами.
  • Виталий Кличко сообщил, что южнее Борисполя силы ПВО работали по вражеским беспилотникам. Отбой раздался только в 5:35 16 мая.
  • По данным КМВА, Россия совершила комплексную атаку по разным направлениям одновременно: с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Подробнее – читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська