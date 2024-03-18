Враг ночью запустил 22 "Шахеды": сколько удалось сбить

Россия атаковала Украину 22 дронами типа "Шахед". оккупанты били по нашим областям с вечера 17 марта.

Воздушная тревога звучала почти во всех областях Украины. Взрывы были по меньшей мере в Харьковской области, ПВО работала в Киевской и Днепропетровской областях.

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Что известно об атаке "Шахедами"

В результате боевой работы в ночь на 18 марта 2024 года сбито 17 из 22 ударных БпЛА,

– сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия в ночь на 18 марта атаковала Украину:

5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области,

2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области,

22-мя ударными БпЛА типа Shahed из российского Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы сбито 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей,

– заявили военные.



ВСУ уничтожили большинство вражеских "Шахедов"

Воздушные силы ВСУ уточнили, что к отражению воздушного нападения привлекали: