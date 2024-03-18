Враг ночью запустил 22 "Шахеды": сколько удалось сбить
Россия атаковала Украину 22 дронами типа "Шахед". оккупанты били по нашим областям с вечера 17 марта.
Воздушная тревога звучала почти во всех областях Украины. Взрывы были по меньшей мере в Харьковской области, ПВО работала в Киевской и Днепропетровской областях.
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Что известно об атаке "Шахедами"
В результате боевой работы в ночь на 18 марта 2024 года сбито 17 из 22 ударных БпЛА,
– сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия в ночь на 18 марта атаковала Украину:
- 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области,
- 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области,
- 22-мя ударными БпЛА типа Shahed из российского Приморско-Ахтарска.
В результате боевой работы сбито 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей,
– заявили военные.
ВСУ уничтожили большинство вражеских "Шахедов"
Воздушные силы ВСУ уточнили, что к отражению воздушного нападения привлекали:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
- средства радиоэлектронной борьбы.