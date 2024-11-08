Россияне оккупировали Новоалексеевку и продвинулись возле трех населенных пунктов, – DeepState

Российские войска продолжают вести захватническую войну в Украине и продвигаться в Донецкой области. В частности 8 ноября стало известно, что враг оккупировал село Новоалексеевка возле Покровска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Отмечается, что оккупационная армия также продвинулась возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Читайте также Глобальных изменений сейчас нет: что станет точкой перелома Донецкого направления

Возле каких населенных пунктов продвинулись россияне

Согласно обновленным данным DeepState, россияне оккупировали Новоалексеевку село Селидовской городской громады Покровского района.

Также враг продвинулся возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.

Как изменилась линия фронта: смотрите на карте

Ранее аналитики DeepState сообщали, что враг начал новую волну наступательных действий в Курской области. Атаки активизировались в частности на Погребках, Зеленом Пути, Дарьино и Судже. На большинстве из этих участков украинским силам удалось сдержать основной натиск, а по направлению Суджи ситуация еще уточняется.

К слову, по словам военных, Курахово в Донецкой области сейчас оказалось под угрозой окружения из-за наступления россиян. По данным Генштаба, большинство атак происходят именно на этом направлении.