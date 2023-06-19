Враг подтянул силы, – Маляр рассказала о сложной ситуации на Востоке

Украинские защитники продолжают героически отражать нашествие российских оккупантов. Ситуация на Востоке – очень сложная.

Там продолжаются напряженные бои. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Что происходит на Востоке

По словам Маляр, враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу. Фиксируют высокую активность вражеских обстрелов.

Продолжаются горячие бои. Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Поэтому сконцентрировал на Востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых,

– рассказала заместитель министра.

Она подытожила, что украинские войска мужественно действуют в условиях преимущества врага в силах и средствах и не дают оккупантам продвигаться.

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Украинское наступление продолжается: коротко