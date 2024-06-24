Враг ударил ракетами по гражданской инфраструктуре в Одессе: есть пострадавшие
Источник:Олег Кипер
Утром 24 июня Россия атаковала Одессу ракетами. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре. К сожалению, есть пострадавшие.
Оккупанты атаковали город около 8 часов утра. Что уже известно о последствиях российского удара, передает 24 Канал.
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Удар по Одессе 24 июня
Глава Одесской ОВА сообщил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.
Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется,
– написал Олег Кипер в 08:49.
Также чиновник добавил, что продолжается ликвидация пожара. Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.
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Добавим, что сильный взрыв в Одессе прогремел во время воздушной тревоги около 08:02. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Южного направления.