Враг ударил ракетами по гражданской инфраструктуре в Одессе: есть пострадавшие

Утром 24 июня Россия атаковала Одессу ракетами. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре. К сожалению, есть пострадавшие.

Оккупанты атаковали город около 8 часов утра. Что уже известно о последствиях российского удара, передает 24 Канал.

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Удар по Одессе 24 июня

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Глава Одесской ОВА сообщил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется,

– написал Олег Кипер в 08:49.

Также чиновник добавил, что продолжается ликвидация пожара. Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

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Росія вдарила по Одесі / Фото Патрульної поліції

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Последствия ракетного удара по Одессе сегодня / Фото Патрульной полиции

Добавим, что сильный взрыв в Одессе прогремел во время воздушной тревоги около 08:02. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Южного направления.