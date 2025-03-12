Враг попал ракетой в гражданское судно в порту Одессы: погибли 4 человека

Вечером 11 марта Россия нанесла удар по порту в Одессе. Баллистической ракетой повреждено судно MJ PINA под флагом Барбадоса.

Известно, что погибли 4 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Алексея Кулебы, вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины.

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Атака России на портовую инфраструктуру

Вечером 11 марта Россия ударила по порту в Одессе. Указывается, что баллистической ракетой повреждено судно MJ PINA под флагом Барбадоса.

К сожалению, погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему – 24 года. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь,

– сообщил Кулеба.

Он сообщил, что в момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Кулеба отметил, что это было "абсолютно гражданское судно".

Кроме этого, повреждения получило еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

Россия бьет по украинской инфраструктуре, в частности по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности мира,

– подчеркнул Кулеба.

Он указал, что важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано.

"Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", – резюмировал чиновник.



Очередная атака России на портовую инфраструктуру / Фото Алексея Кулебы

Напомним, что в начале марта Россия ударила баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате атаки тогда пострадали двое гражданских работников.



В результате удара тогда были повреждены два гражданских судна:

SUPER SARKAS, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне. Оно транспортировало более 21 тысячи тонн кукурузы и сои на экспорт.

Контейнеровоз MSC LEVANTE F под панамским флагом, принадлежащий ведущей европейской компании.

Алексей Кулеба отмечал, что эти суда с абсолютно гражданскими грузами. Также пострадали и другие объекты портовой инфраструктуры.



В общем, на тот момент это было уже 29-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак.