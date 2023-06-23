Враг попытался атаковать аэродром в Хмельницкой области: все 13 ракет уничтожили

23 июня 2023, 07:07
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Захватчики продолжают запускать крылатые ракеты по нашим городам. В частности, они пытались атаковать военный аэродром в Хмельницкой области.

Утром 23 июня в Воздушных силах констатировали, что ночной обстрел Россией аэропорта в Хмельницкой области не удался. Были уничтожены все воздушные цели оккупантов – то есть 13 ракет.

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Атака на военный аэродром провалилась

Отметим, что речь идет именно о ракетах типа Х-101/Х-555, ликвидированных украинской противовоздушной обороной. Запустил их враг в полночь из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

Противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области,
– говорится в сообщении.

Кроме того, там говорится о том, что защитники нашего неба ночью уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат захватчиков не установленного типа: "Держим небо! Итого – к победе", – отметили в Воздушных силах.


Работа ПВО Украины во время атаки оккупантов на аэродром в Хмельницкой области / Картинка Воздушных сил

Обратите внимание! Как известно, дальность полета ракет Х-101 – более 5,5 тысячи километров. Враг обычно запускает такие воздушные цели типа "воздух – земля" из акватории Каспийского моря, как было в этот раз, или из Волгодонска, что в Ростовской области. Иногда бывают случаи, когда Россия атаковала Украину с помощью Х-101 из Черного моря.

Россия не унимается

  • Журналисты-расследователи обнаружили, что враждебное государство-террорист начало использовать новый аэродром, расположенный в Северной Осетии, для ударов по нашему государству. Называется он – "Моздок".
  • В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что ракетный и дроновый террор не поможет захватчикам победить в этой войне. Так оккупанты пытаются еще больше избавить нас от нормальной жизни.
  • Напомним, что в ночь на 22 июня Россия ударила по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате этого, в частности, был поврежден жилой дом.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак