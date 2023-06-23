Враг попытался атаковать аэродром в Хмельницкой области: все 13 ракет уничтожили

Захватчики продолжают запускать крылатые ракеты по нашим городам. В частности, они пытались атаковать военный аэродром в Хмельницкой области.

Утром 23 июня в Воздушных силах констатировали, что ночной обстрел Россией аэропорта в Хмельницкой области не удался. Были уничтожены все воздушные цели оккупантов – то есть 13 ракет.

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Атака на военный аэродром провалилась

Отметим, что речь идет именно о ракетах типа Х-101/Х-555, ликвидированных украинской противовоздушной обороной. Запустил их враг в полночь из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

Противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там говорится о том, что защитники нашего неба ночью уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат захватчиков не установленного типа: "Держим небо! Итого – к победе", – отметили в Воздушных силах.



Работа ПВО Украины во время атаки оккупантов на аэродром в Хмельницкой области / Картинка Воздушных сил

Россия не унимается

Журналисты-расследователи обнаружили, что враждебное государство-террорист начало использовать новый аэродром, расположенный в Северной Осетии, для ударов по нашему государству. Называется он – "Моздок".

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что ракетный и дроновый террор не поможет захватчикам победить в этой войне. Так оккупанты пытаются еще больше избавить нас от нормальной жизни.

Напомним, что в ночь на 22 июня Россия ударила по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате этого, в частности, был поврежден жилой дом.