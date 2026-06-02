2 июня, 09:18
Враг применил 8 "Цирконов" – вероятно, наибольшее количество во время одного удара, – Игнат
Во время массированной атаки по Украине 2 июня Россия запустила восемь ракет "Циркон" с двух направлений. Вероятно, это наибольшее количество таких запущенных ракет во время одного удара.
Об этом сообщил в начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
В чем особенность атаки?
Юрий Игнат рассказал, что российские войска запустили четыре "Циркона" с временно оккупированного Крыма, а другие – с Севера.
Таким образом в итоге было применено восемь "Цирконов". Это, пожалуй, наибольшее количество именно этого типа ракет, которая была применена во время одновременного удара,
– отметил Юрий Игнат.