Враг применил 8 "Цирконов" – вероятно, наибольшее количество во время одного удара, – Игнат

Во время массированной атаки по Украине 2 июня Россия запустила восемь ракет "Циркон" с двух направлений. Вероятно, это наибольшее количество таких запущенных ракет во время одного удара.

Об этом сообщил в начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Смотрите также Морской "Кинжал": что известно о ракетах "Циркон", которыми россияне атаковали Киев

В чем особенность атаки?

Юрий Игнат рассказал, что российские войска запустили четыре "Циркона" с временно оккупированного Крыма, а другие – с Севера.

Таким образом в итоге было применено восемь "Цирконов". Это, пожалуй, наибольшее количество именно этого типа ракет, которая была применена во время одновременного удара,

– отметил Юрий Игнат.