Враг продолжает бить по энергетике: в результате атаки БПЛА повреждена подстанция "Укрэнерго"
12 апреля 2024, 11:00Читати новину українською
Россияне 12 апреля атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг снова целился по энергетической инфраструктуре и повредил оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго".
Во время ночной атаки враг запустил 17 ударных БПЛА типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили 16 дронов-камикадзе, однако разрушений избежать не удалось.
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Враг повредил оборудование подстанции
В результате атаки "Шахедами" есть повреждения энергетической инфраструктуры.