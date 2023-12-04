Враг пытался атаковать дронами Прикарпатье: один "Шахед" залетел и на Львовщину

Этой ночью оккупанты в очередной раз запустили на Украину "Шахеды". Агрессор пытался атаковать дронами Ивано-Франковскую область. Один из беспилотников залетел и во Львовскую область.

О деталях ночной атаки россиян рассказали местные власти. В Ивано-Франковской ОВА подчеркнули, что враг не прекращает совершать атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья, пишет 24 Канал.

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На Прикарпатье сбили все вражеские дроны

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Глава ОВА отметила, что на рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории Ивано-Франковской области.

К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений. На месте падения обломков работают соответствующие службы,

– сообщила Светлана Онищук.

Также отметила, что на Прикарпатье продолжают работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу никакого шанса уничтожить инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области.

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"Шахед" залетел и на Львовщину

Глава Львовской ОВА сообщил, что по уточненной информации, ночью 4 декабря во время тревоги в воздушное пространство области залетел один вражеский ударный беспилотник.

Он постоянно менял курс. Сбить его удалось вне нашей области. Пострадавших или разрушений во Львовской области нет,

– подчеркнул Максим Козицкий.

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Важно! Утром в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что в результате боевой работы уничтожены 4 ударных беспилотника. Также уточнили, что силы ПВО работали в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Кстати, всего этой ночью защитники неба сбили 18 "Шахедов" из 23, которые запустили российские военные. Кроме того, наши воины сбили управляемую авиационную ракету Х-59.