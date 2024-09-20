Враг ракетами атаковал Одессу: повредили гражданскую инфраструктуру и судно, есть раненые

В Одесской ОВА рассказали о последствиях обстрела Одессы днем 20 сентября. К сожалению, известно о раненых

По словам Олега Кипера, россияне могли бить "Искандерами". Они попали по гражданскому судну под флагом Антигуа. Серию взрывов в Одессе слышали около двух часов дня.

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Какие последствия обстрела Одессы 20 сентября

Враг совершил ракетную атаку на Одессу. Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь,

– написал чиновник.

Он добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян, и призвал при объявлении сигнала воздушной тревоги направляться в укрытие.

Что известно об ударе по Одессе

По данным Воздушных сил, на город летела баллистика с юга. О ряде сильных взрывов в городе сообщили корреспонденты 24 Канала, также удар подтвердил Геннадий Труханов.

Кроме Одессы, тревогу объявили на Западе Украины – в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях, то есть по траектории баллистики.

Некоторые мониторинговые телеграм-каналы предположили, что "Искандер" имел кассетную часть. Одесская прокуратура пока не сообщала о своих выводах.