Враг расстрелял украинских военнопленных вблизи Новодаровки на Запорожье

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных вблизи Новодаровки на Запорожье. Это произошло 24 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

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Оккупанты расстреляли украинских военнопленных

В Офисе Генерального прокурора рассказали, что начато расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных вблизи Новодаровки на Запорожье.

Согласно предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие вооруженных сил России расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Работники правоохранительных органов установили подразделение армии оккупантов, солдаты которого сейчас проверяются на причастность к этому преступлению.

В Офисе Генпрокурора указали, что следователи также получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела.

Там напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.