Враг с ночи атаковал Украину 36 ракетами, большинство из них – сбили, – Зеленский о терроре

Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили по Украине около 40 ракет. По данным президента, большинство сбили.

Владимир Зеленский отметил, что наши службы уже восстанавливают инфраструктуру. Президент также показал последствия удара россиян.

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Зеленский рассказал о ракетном ударе по Украине

Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито,

– объяснил Зеленский.

Он поблагодарил за работу службы противовоздушной обороны, энергетиков и всех, кто работает на местах попадания и восстанавливает нашу инфраструктуру.

"На фото только один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам", – написал президент.



Последствия атаки россиян по критически важным объектам / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что это характерная тактика террористов, поэтому мир может и должен остановить действия России.

ВСУ сбили 18 ракет врага

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российские оккупанты атаковали Украину:

по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95;

они вылетели из района Волгодонска Ростовской области;

17 крылатыми ракетами Х-101 (Х-555).

Кроме того, ра**сты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков,

– говорится в сообщении.

Украинские силы обороны сбили:

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 крылатых ракет "Калибр".

Массированная атака по Украине: главное

Ночью на 22 октября россияне атаковали Черкасскую область 5 дронами-камикадзе. Враги попали в объект критической инфраструктуры.

Утром 22 октября ориентировочно с 7 до 11 часов утра российские оккупанты во время всеукраинской воздушной тревоги атаковали другие области Украины.

В частности, попали по энергетическому объекту в Луцке. Россияне фактически уничтожили его. Поэтому в части города исчез свет.

В результате атаки по объекту энергетики в Ровно на месте начался пожар. В городе исчезли свет, вода, мобильная связь и радиовещание. К счастью, обошлось без жертв.

Также россияне ударили по Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской областях. Подробнее о последствиях массированной атаки читайте по ссылке.

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