Враг ударил авиабомбами по Черниговщине: горят жилые дома

Российская авиация в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по приграничной Черниговской области. Произошло это 28 апреля в 15:30.

Предварительно, зафиксировали 3 прилета бомб КАБ. Их могли выпустить из двух российских самолетов.

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Известно, что враг попал по населенному пункту Костобобров. По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждены 8 гражданских домов, из них 2 горят. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия удара: смотрите видео

Массированная атака по Украине 28 апреля

Заметим, что в ночь на 28 апреля российские захватчики ударили по Украине ракетами. В результате есть жертвы и разрушения в Умани на Черкасчине, Днепре и Украинке на Киевщине.

В Командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что 28 апреля 2023 года около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинская ПВО сбила 21 из 23 крылатых ракет и два дрона.

К сожалению, 2 ракеты нанесли удар по жилой многоэтажке и складским помещениям в Умани Черкасской области. По последним данным погибли 20 человек. В Днепре в результате атаки войск России погибла молодая женщина и ребенок.

Также в Днепре были пострадавшие среднего уровня тяжести. Кроме того, ракеты нанесли ущерб промышленному предприятию, на котором возник пожар, охвативший более 400 квадратных метров. Сейчас огонь под контролем.

Владимир Зеленский прокомментировал террористическую атаку противника по Умани. Как сообщил президент Украины, разбор завалов продолжается до сих пор. В результате коварных действий врага погибли 16 человек. Среди жертв российского террора есть дети, которых из-за изувечения невозможно даже опознать.

Он подчеркнул, что российский террор можно победить только сообща. И оружием для Украины, и жесточайшими санкциями против России, и справедливыми приговорами для убийц.

Заметим, что после неспокойной ночи вечером 28 апреля снова завыли сирены. В пятницу, около 18:10, во многих областях Украины прозвучала тревога.