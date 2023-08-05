Враг ударил по окрестностям Запорожья

Российские оккупанты 5 августа атаковали Украину. В частности, они ударили по Запорожью.

Враг атаковал окрестности города. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

К теме Россия запустила "Кинжалы" из Тамбова

Оккупанты атаковали Запорожье

Малашко рассказал, что 5 августа враг совершил очередную атаку по областному центру.

Нанесен ракетный удар по окрестностям города. Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала,

– отметил глава ОВА.

Он добавил, что по состоянию на 19.53 последствия разрушений еще устанавливаются.